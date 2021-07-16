Корабель США залишив Чорне море

Транспортно-десантний корабель знаходиться в Мармуровому морі і направляється в сторону Середземного, повідомляє Кореспондент.

Швидкохідний транспортно-десантний корабель ВМС США USNS Yuma покинув Чорне море.

Корабель пройшов через Босфор і в даний час знаходиться в Мармуровому морі.

Згідно Marine Traffic, USNS Yuma направляється в сторону Середземного моря.

Корабель увійшов у Чорне море 8 липня, а в одеський порт - в суботу, 10 липня. Yuma є восьмим за рахунком експедиційним швидкохідних кораблем класу Spearhead американського флоту.

До цього корабель Yuma три рази заходив в Чорне море. В останній раз - у вересні 2020 року. Це багатоцільове судно, яке призначене для роботи в мілководних портах і фарватерах.