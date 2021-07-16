В Україні стартувала реєстрація на іспит зі знання української мови

В Україні стартувала реєстрація для складання іспиту на рівень володіння державною мовою, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням Національної комісії України щодо стандартів державної мови, зареєструватися на іспит можна за посиланням: https://exam.mova.gov.ua.

При реєстрації необхідно вибрати іспит з визначення рівня володіння державною мовою для виконання службових обов'язків або для отримання громадянства України. Так, один з іспитів призначений для громадян, яким потрібно підтверджувати рівень володіння державною мовою для виконання службових обов'язків.

Даний іспит охоплює чотири частини: "Культура мови" і "Читання", "Лист" і "Читання". Об'єднані частини "Культура мови" і "Читання" містять 44 завдання, максимально можливу кількість балів - 66, а відведений час на виконання завдань цих частин 1 годину. Частина "Лист" містить одне завдання, максимально можливу кількість балів - 37, а відведений час на виконання цього завдання - 40 хвилин. Частина "Мовлення" містить два завдання (монолог і діалог), максимально можлива кількість балів - 59, а відведений час на виконання цих завдань - 20 хвилин.

Другий іспит призначений для визначення рівня володіння державною мовою особами, які претендують отримати громадянство України.

Іспит охоплює чотири частини: "Слухання" і "Читання", "Лист" і "Мовлення". Об'єднані частини "Слухання" і "Читання" містять 43 завдання, максимально можливу кількість балів - 43, а відведений час на виконання завдань двох частин - 1 година. Частина "Лист" містить 2 завдання, максимально можливу кількість балів - 33, а відведений час на виконання цієї частини - 40 хвилин. Частина "Мовлення" містить 3 завдання, максимально можливу кількість балів - 42, а відведений час на виконання цих завдань - 20 хвилин.

"Будь ласка, реєструйтеся на іспит відповідально! Якщо ви не прийдете на іспит в певні години на обраний екзаменаційний майданчик, то подати наступну заявку ви зможете тільки через 4 місяці" , - попереджають в Нацагенстві.

За даними відомства, іспити стартують з 19 липня 2021 року. У Києві щодня проходитимуть 3 екзаменаційні сесії: з 9:30 до 11:30, з 12:30 до 14:30 і з 15:30 до 17:30. У регіонах екзаменаційні майданчики працюватимуть за окремим графіком, залежно від кількості охочих. Всі локації будуть функціонувати з дотриманням санітарних норм і правил в умовах пандемії.

За результатами успішного проходження іспитів видається державний сертифікат про рівень володіння мовою.

Для громадян України іспит на визначення рівня володіння мовою є безкоштовним, а для осіб, які мають намір набути громадянство України, розмір оплати за здачу іспиту становить 492 грн.

Як повідомлялося, 16 липня 2021 року набула чинності норма закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" про іспит на рівень володіння державною мовою відповідно до нових стандартів, розробленими Нацкомісією з стандартам державної мови, який необхідний для отримання громадянства України, а також для претендентів на посади в органах державної влади або місцевого самоврядування.