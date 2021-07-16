Берегова охорона Туреччини обстріляла катер морської поліції Кіпру

Турецька берегова охорона обстріляла катер морської поліції Кіпру поблизу кіпрського району Тиллірія, повідомляє Европейская правда.

Інцидент стався близько 3.30 ранку під час чергового патрулювання морської поліції для перевірки нелегальних іммігрантів, що прибули з Туреччини.

За даними поліції, невеликий човен із трьох членів помітив судно берегової охорони Туреччини приблизно за 11 морських миль від порту Като Пиргос.

Потім човен почав прямувати до рибальського притулку Тиллірія, але турецька берегова охорона почала переслідувати його і здійснила чотири попереджувальні постріли в його бік.

Після інциденту президент ради громади Като Пиргос Нікос Клеантус повторив свої давні прохання про посилення патрулювання та перевірок як на морі, так і на суші.

Він сказав, що не можна, щоб портові та морські управління району були обладнані лише одним невеликим човном.