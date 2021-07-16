Готівки стало більше: найпопулярніші монети і банкноти

Станом на 1 липня цього року в Україні перебувало в обігу 585,2 млрд грн готівки, що на 26,7 млрд грн, або 4,8% більше, в порівнянні з початком року - 558,5 млрд грн, повідомляє UBR.

Так, в обігу перебуває 2,9 млрд од. банкнот на загальну суму 581,1 млрд грн і 13,7 млрд од. монет (без урахування пам'ятних та інвестиційних) - на 3,9 млрд грн.

"Під час пандемії кількість готівки в обігу зросла в світі в цілому і в Україні зокрема. Зараз темпи зростання готівки в обігу поступово зменшуються ... Надалі - у міру зменшення невизначеності через коронавірус і карантин - попит на готівку і далі буде слабшати" , - відзначили в НБУ.

Що стосується структури обігу готівки станом на початок липня, то на одного українця припадало 71 банкнота і 156 розмінних і платіжних оборотних монет. Найбільше зафіксовано банкнот номіналом 200 грн, а серед монет - номіналом 10 копійок. На них припадає 24,4% і 29% від загальної кількості відповідно.

Найнижчий показник користування показали купюри на 1000 грн - 73,8 млн од., або 2,5% от загальної кількості. Серед монет внизу списку виявився номінал 10 грн - 48,2 млн од., або 0,4%.

Одночасно в обігу залишається 452,1 млн од. "золотистих" монет 1 грн. Поступово НБУ виводить їх з обігу, але поки вони є дійсним платіжним засобом.