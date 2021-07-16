Як вигідно встановити газ на автомобіль з США

Одним з найпопулярніших методів купівлі авто в Україні є доставка з США. Це хороша можливість за помірний бюджет отримати дорожчу модель авто, повідомляє 24 Канал.

За даними компаній, які встановлюють ГБО в Україні, близько 40% замовлень на переобладнання – це авто, привезені з Америки. Адже більшість авто зі США мають суттєву витрату пального, а наявність газового обладнання та використання пропан-бутану, який вдвічі дешевше ГБО, дасть дуже істотну економію. Однак не для всіх авто зі США підходять ГБО, які встановлюють в Україні.

Як вибрати авто під ГБО

Щоб грамотно спланувати бюджет і майбутню економію від ГБО, важливо знати тип двигуна на моменті вибору авто. Від цього буде залежати ціна та рівень економії.

Найкраще ГБО ставиться на мотори з розподіленим впорскуванням палива. На них досить легко підібрати оптимальний комплект обладнання, а сам процес встановлення не вимагає складних рішень. В результаті монтаж займе до 6 годин, ГБО обійдеться в 15 – 20 тис. грн, а сама система буде повністю працювати на газі. Окупиться водієві така установка приблизно через 15 тис. км пробігу. Найпопулярнішими марками авто цього типу є VW Jetta 2.0, VW Passat 2.5, Dodge Journey 2.4, Hyundai Elantra 1.8 / 2.0, Kia Forte 1.8, Nissan Rogue 2.5, Jeep Cherokee 3.2, Jeep Grand Cherokee 3.6, Toyota Camry 2.5 / 3.5 (2AR-FE / 2GR-FE).

Трохи інша ситуація з популярними моторами с системами прямого впорскування пального в циліндри. Встановити на них газ можливо, але не завжди це буде вигідно. По-перше, такі двигуни складніші, тож важливо зберегти його ресурс та умови роботи. Відтак, вартість комплекту і роботи фахівців для чотирициліндрових двигунів буде приблизно 25-30 тис. грн, а сам монтаж займе до двох днів.

По-друге, автомобіль буде все одно споживати бензин в пропорції 80/20 або 70/30 (газ/бензин). У цій ситуації ГБО окуповується водієві приблизно через 30 тис км пробігу. Точний прорахунок вам зроблять менеджери компанії-установника ГБО навіть на етапі вибору авто. Попри більший термін окупності газової установки, майже половина авто зі США з двигунами прямого впорскування. Найпопулярніші авто серед них – VW Jetta / Passat 1.8 / 2.0 TSi, Hyundai / Kia 2.4GDi (будь-якої моделі), Mazda (будь-якої моделі) 2.0 / 2.5 Sky Active, Honda Accord 2.0 / 2.4.

Сертифікація авто зі США та ГБО

Нинішнє законодавство вимагає, щоб після встановлення ГБО пройшло сертифікацію в спеціалізованому центрі. Важливо розуміти, що жодна компанія-установник не може сама себе сертифікувати. Це обов'язково повинен бути спеціалізований центр. Для проходження процедури робота зі встановленню ГБО повинна бути виконана за певними стандартами, а компанія-встановник зобов'язана видати пакет документів для сертифікації. Зверніть увагу, що вам повинні дати паспорт на балон, який обов'язково повинен бути новим і не старше 2 років від дати виробництва.

Послуга з сертифікації ГБО коштує близько 2500 грн та ще 500 грн в МРЕВ за зміни в техпаспорті. І тут є важливий момент: власнику авто зі США в будь-якому випадку потрібно сертифікувати як авто з США, так і ГБО. Але якщо ви вже поставили газ на свій автомобіль, загальна вартість послуги вийде як за звичайну сертифікацію машини. Таким чином, сертифікація ГБО вийде безкоштовною, і ви заощадите близько 3000 грн.

Алгоритм підбору авто та встановлення ГБО: