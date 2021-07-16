Україна очікує на отримання 2 млн доз вакцини Moderna

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наша країна очікує на отримання 2 млн доз вакцини Moderna. Україна отримає їх у липні, повідомляє РБК-Україна.

Про він заявив під час години запитань до уряду в Верховній раді.

"Окрім Pfizer, AstraZeneca, Novavax, очікуємо цього місяця 2 млн доз вакцини Moderna. Це також високоякісна вакцина, яку використовують США та Європейський союз. Додатково у серпні очікуємо окрім Pfizer, CoronaVac, 2 млн доз вакцини Novavax" , - зазначив глава уряду.

Нагадаємо, на початку липня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував, що Україна очікує 2 млн доз вакцини Moderna. Її передадуть Сполучені Штати через глобальний механізм COVAX.

Автор: Юлія Струк