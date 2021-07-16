Україна входить у топ-10 світових виробників малини

У середині липня розпочинається сезон малини. Україна займає 7-ме місце в рейтингу найбільших світових виробників цієї ягоди. У першу трійку входять Російська Федерація, Мексика та Сербія.

Про це повідомляють﻿ в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ).

Україною щорічно виробляється близько 35 тис. т малини, при цьому 89% вирощується в господарствах населення.

Найбільше у 2020 році було вирощено в Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Харківській областях. Сукупно підприємствами даних областей генерується 39% українського валового збору малини.

"Вирощена малина переважно споживається в межах країни, і частка експорту незначна. У 2020 році було експортована 539 т, що становить 14% промислово вирощеної малини або ж лише 2% загального обсягу виробництва. При цьому, практично єдиним споживачем української свіжої малини була Польща. Якщо ж експорт здійснюється в літні місяці, то в інші періоди Україна імпортує дану ягоду, хоча обсяги імпорту незначні", - розповідає Світлана Литвин, аналітик УКАБ.

Торік було імпортовано 65 т свіжої малини. Основні постачальники: