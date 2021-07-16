Українська молочка отримала додаткову можливість експорту до Туреччини

Компетентні органи України та Турецької Республіки погодили двосторонню форму сертифікату для експорту українських молочних продуктів, повідомляє AgroPortal.

Як зазначають у Державній службі з питань безпечності харчових продукті та захисту споживачів, домовленість із турецькими партнерами відкриває додаткові можливості виходу на турецький ринок для українських виробників молочної продукції.