Українська молочка отримала додаткову можливість експорту до Туреччини
Компетентні органи України та Турецької Республіки погодили двосторонню форму сертифікату для експорту українських молочних продуктів, повідомляє AgroPortal.
Як зазначають у Державній службі з питань безпечності харчових продукті та захисту споживачів, домовленість із турецькими партнерами відкриває додаткові можливості виходу на турецький ринок для українських виробників молочної продукції.
«Прийняте рішення дозволить збільшити кількість підприємств, які зможуть постачати молочну продукцію до Туреччини. Я вдячна колегам з МЗС України та нашим партнерам з Турецької Республіки за позитивне вирішення цього питання», — розповіла голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.