Десятки тисяч афганців тікають до США від помсти талібів

На тлі виведення американських військ з Афганістану близько 20 000 місцевих жителів побоюються за своє життя і життя родичів через ймовірну помсту радикальних ісламістів Талібану за співпрацю з іноземцями, повідомляє Ліга.net.

Про це заявила на брифінгу прессекретарка Білого дому Дженіфер Псакі.

Вона уточнила, що останні 20 років багато афганців працювали перекладачами для військових, допомагали з розвідкою та іншими способами, і тепер завалили посольство США проханнями про евакуацію. Документи на виїзд подали близько половини від згаданої вище кількості.

Ці люди зараз проходять безпекову перевірку. Ті, хто ще не пройшов цю процедуру, будуть спочатку відправлені до третіх країн.

Право на виїзд з Афганістану можуть отримати близько 100 000 осіб. Влада обіцяє почати евакуацію до кінця місяця. Людей можуть тимчасово розмістити на військових базах США.

США також розглянуть заявки сімей тих людей, які співпрацювали з контингентом НАТО. Яким буде максимально можлива кількість родичів, котрим Вашингтон також готовий надати притулок, невідомо.

Американські ЗМІ нарахували близько 18 000 афганців, які допомагали військам США, і ще близько 53 000 членів їхніх сімей. Вони сподіваються отримати імміграційні візи до США.