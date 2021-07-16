У Раді відповіли, чи буде "95 квартал" виступати українською мовою

В Україні вступили в силу нові вимоги щодо української мови. У зв'язку з цим ЗМІ запитали у голови партії "СН" і нардепа від "ЄС", чи буде "95 квартал" тепер виступати українською мовою.

Про це повідомляє Андрій Павловський.

Олександр Корнієнко заявив, що "суспільство і депутати СН підтримують українську мову".

Але він зазначив, що "питання, якою мовою повинні виступати артисти "95 кварталу", повинні вирішувати юристи".

Нардеп від партії "ЄС" В'ятрович вважає, що "для "95 кварталу" не може бути винятків".