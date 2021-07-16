Підозрюваний у вбивстві президента Гаїті планував захопити владу

Затриманий в Гаїті 63-річний американець Крістіан Емманюель Санон, якого вважають можливим організатором вбивства президента Жовенеля Моїз, планував прийти до влади в цій країні і формував "особисту охорону", яка повинна була забезпечувати його безпеку в процесі здійснення цього плану, повідомляє Вести.

Повідомляється, що Санон готував операцію зі штату Флорида. Там він активно вербував прихильників, заявляючи, що розробляє масштабний план з перебудови Гаїті, в результаті якого завдяки інвестиціям в обсязі близько 83 млрд доларів країна повинна вийти з бідності і обзавестися сучасною інфраструктурою. Безпосередньою розробкою плану займався вийшов на пенсію 70-річний професор Парнелл Дюверже, також проживає у Флориді.

Санон стверджував, що є лікарем і священиком, зумів домовитися з двома місцевими бізнесменами, інвестором Вальтером Вейнтемільей і главою компанії, що представляє послуги по забезпеченню безпеки, Антоніо Інтріаго про те, що вони профінансують і організовують "приватну охоронну компанію", яка буде забезпечувати його безпеку , поки він не займе пост президента Гаїті.

Однак, як з'ясувалося, в ході контактів Санон з бізнесменами згадок, обговорень або натяків на змову з метою вбивства президента або намірів змінити керівництво країни силою не було. В ході обговорень йшлося про те, що наростаюча хвиля протестів в країні сама приведе до відставки Моїз, після чого президентський пост повинен був зайняти Санон. Згідно чорновому варіанту контракту, ініціатор задуму обіцяв після приходу до влади винагородити виділили йому кошти фірми з бюджету країни.