НБУ анулював ліцензії кредитної спілки

Національний банк України анулював ліцензії Кредитній спілці "Шанс-плюс" на підставі її власної заяви.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби﻿ НБУ.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 14 липня 2021 року.

"Кредитній спілці анульовано дві ліцензії на надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, а також на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Нацбанку, зобов’язання кредитної спілки становили 1,2 млн грн (0,09% від загального обсягу ринку) станом на 1 квітня 2021 року, а її активи – 2,4 млн грн (0,1% від загального обсягу ринку).