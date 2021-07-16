Вагітна Влада Седан знялась у ніжній фотосесії

Українська журналістка та дружина футболіста Олександра Зінченка Влада Седан очікує народження первістка. Днями вона знялась у розкішній фотосесії, де показала вагітний животик у блакитній сукні, повідомляє 24 Канал.

Влада Седан на сторінці інстаграм показала миловидні кадри у ніжному образі. Журналістка позувала перед камерою у вишуканій напівпрозорій блакитній сукні з плісируванням. Об'ємні рукави виглядали немов крила, а неширокий атласний пояс закцентував на округлому животику. Влада ніжно притримувала його руками.

Чарівний образ зірки доповнювали лаконічні сережки з камінцями та тонкий срібний ланцюжок з підвіскою. Особливої ніжності look додавав рожевий манікюр.

Фото з інстаграму Влади Седан

Влада Седан у фотосесії /