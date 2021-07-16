Уряд не планує обмежувати застосування української мови – Шмигаль

Кабінет міністрів не планує ухвалювати будь-які рішення щодо скорочення функціонування української мови﻿. Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє Деловая столица.

"Уряд не планує скорочення функціонування української мови, згідно з чинним законодавством. Крапка" , — сказав Шмигаль.

Крім того, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, що уряд розглядає проєкт державної програми сприяння опануванню українською мовою.