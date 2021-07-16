Skoda відчутно змінила ціни на автомобілі

Більшість нових авто в силу ряду причин додають в ціні. І автомобілі Skoda - не виняток, повідомляє АвтоПортал.

Як пише видання auto.cz, марка з Млада-Болеслава підвищила вартість практично всіх своїх машин. У ліжок-яких моделей зростання цін не такий різкий і ледь помітний, але є автомобілі, оновлені прайси яких навіть можуть відлякати потенційних покупців.

Найменше подорожчала Octavia - всього на 1-2 тис. Чеських крон ($46-92). Кросовери Scala і Kamiq додали в ціні 5 тис. крон ($231). Далі йде Superb - ліфтбек підскочив на 14 тисяч ($647), а універсал - на все 24 тисячі ($1108).

Додав у ціні і великий крос Kodiaq - плюс 19 тис. крон ($878). Не забули чехи про своє електричному кросовері Enyaq - новинка подорожчала на 17 тисяч крон ($785). Єдина, модель якої вдалося уникнути ціни, це Fabia нового покоління. До речі, її виробництво почалося лише днями.