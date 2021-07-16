Ford випустив парфум із запахом бензину

Аромат називається Mach-Eau GT на честь кросовера Mach-E, повідомляє 24 Канал.

У електромобілі бракує запаху бензину – хіба це може бути перепоною на шляху до його купівлі? Дослідження компанії Ford у Європі показало, що це так – близько 70 відсотків опитаних визнали, що їм певною мірою не вистачає запаху бензину. Новий аромат від Ford легко це виправить.

“Моя єдина, на смак бензина й кави” – для когось це просто рядок із пісні “Океан Ельзи” 911, а для когось – правда буття. Якщо ви не уявляєте собі автомобіль без легкого запаху бензину, що його супроводжує, зверніть увагу на новий парфум від Ford.

Фото: парфум із запахом бензину Mach-Eau GT / Ford

Компанія Ford of Europe створила новий аромат під назвою Mach-Eau GT. За словами виробника автомобілів, це “преміум-аромат для тих, хто прагне продуктивності нового повністю електричного Mustang Mach-E GT, але все ще любить відчувати запахи традиційних бензинових автомобілів”.

Новий аромат – це не просто чистий запах бензину. Ford каже, що парфум поєднує димчасті акорди, аспекти каучуку і навіть елемент “тварини” – все це створює відсилання до Mustang. А форма пляшки нагадує бензоколонку.

Фото: парфум із запахом бензину Mach-Eau GT / Ford

Mach-Eau GT був створений відомим консультантом з ароматів Olfiction, а їх відправною точкою є вивчення хімічних речовин, що виділяються з салонів автомобілів, двигунів та бензину. До цих хімічних речовин належать бензальдегід та паракрезол, які потім змішують із синім імбиром, лавандою, геранню та сандаловим деревом.

Хоча такий аромат справді існує – він був представлений на Фестивалі швидкості у Гудвуді – купити його не вийде. Це лише частина цілі Ford розвінчати міфи про електричні автомобілі та переконати власників, які не мають електромобілів, у потенціалі електрифікованих транспортних засобів.