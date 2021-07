Біткоїн обвалив акції Tesla

У зв'язку з коливаннями курсу біткоїнa спостерігається кореляція між акціями Tesla Inc. і індексом великих американських технологічних компаній NASDAQ у бік зменшення, повідомляє УНИАН.

За інформацією Bloomberg, кореляція між ціною акцій Tesla та індексом Nasdaq-100 впала з 0,83 17 червня до 0,14 14 липня.

Крім того, падіння чітко видно у взаємозв'язку між акціями компанії та індексом NYSE FANG +, до якого входять найбільші технологічні компанії, такі як Facebook Inc., Apple Inc., Amazon.com Inc. і Netflix Inc.

"Tesla тісно пов'язана з техногігантами та цей зв'язок майже зник останнім часом. Коли я запитую про причини, більшість згадує їх скандал з біткоїном і як він буде враховуватися, коли вони повідомлять про доходи" , - прокоментував ситуацію Емі Ву Сільверман, стратег з деривативів RBC Capital Markets.

Tesla відзвітує про свої доходи 26 червня.