Італійським клубам заборонили грати в зеленій формі

Клубам італійської Серії А заборонили грати в футболках, у яких переважає зелений колір. Нове правило набуде чинності з сезону 2022/23, повідомляє Обозреватель.

Як пише видання Football-Italia﻿, таке рішення було ухвалено під тиском телевізійних компаній, які турбуються про те, щоб гравці не зливалися з газоном. Зміни почнуть діяти лише з наступного року, оскільки керівництво елітного футбольного дивізіону дало командам час на підготовку нового дизайну екіпіровок.

Відзначимо, що в сезоні 2020/21 "Аталанта" українців Руслана Малиновського та Віктора Коваленка грала в спеціальній різдвяній формі зеленого кольору. Виїзний комплект "Лаціо" був виконаний у салатових тонах.

Матч "Лаціо" - "Сассуоло"

Однак найбільші проблеми можуть виникнути у "Сассуоло", оскільки на домашній формі команди традиційно розміщені чорно-зелені вертикальні смуги. Це основні кольори клубу. Поки невідомо, як нове правило вплине на "неро-верді".