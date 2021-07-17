Вихідні в серпні 2021 року: скільки будемо відпочивати

У серпні 2021 року буде більше вихідних, ніж зазвичай. Проте один день відпочинку доведеться відпрацювати.

Додаткові вихідні подарує День Незалежності України, який відзначають 24 серпня. Оскільки це свято випало на вівторок, то робочий день у понеділок, 23 серпня, перенесено на наступну суботу (28 серпня). Крім цього, 23 серпня відзначають День державного прапора України.

Таким чином українці в останній місяць літа будуть мати чотири вихідні поспіль: 21, 22, 23 і 24 серпня.

Традиційно залишаються неробочими суботи та неділі: 1, 7-8, 14-15 і 29 серпня.

Загалом у серпні 2021 року буде 21 робочий день і 10 вихідних.

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