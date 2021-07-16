Вчені назвали продукти, в яких вітаміну С більше, ніж в апельсині

Апельсини, поряд з іншими цитрусовими, завжди рекламуються як багаті вітаміном С, одним з найважливіших вітамінів, який потрібен людині в його раціоні. Вітамін C - це водорозчинний вітамін і антиоксидант, який може допомогти поліпшити шкіру і зберегти здоров'я імунної системи, повідомляє Російська газета.

Згідно з індійським журналом клінічної біохімії, вітамін С також корисний для зниження ризику розвитку хронічних захворювань, таких як рак, атеросклероз, діабет, нейродегенеративні захворювання. Рекомендована добова доза (RDA) вітаміну C складає близько 90 міліграмів на день. І хоча вживання апельсина дійсно наближає вас до добової норми вітаміну С (близько 70 міліграмів на один середній апельсин), як відзначають дієтологи, є продукти, в яких його зміст більше, ніж в апельсині.

Один середній ківі містить 71 міліграмів або 79 відсотків добової норми вітаміну С, але цей фрукт значно менше, а це означає, що ви можете легко з'їсти два з них і подвоїти кількість споживаного вами цього вітаміну.

В одній чашці, подрібненої сирої капусти калі міститься 80 мг або 89 відсотка RDA. Одна чашка полуниці забезпечить вас майже всієї денною нормою вітаміну С, а також іншими сильними антиоксидантами, які допомагають запобігти розвитку хронічних захворювань.

Як і капуста калі брюссельська капуста - ще один хрестоцвітних овочів, багатий вітаміном С. В одній чашці приготовленої брюссельської капусти міститься денна норма вітаміну С, а також клітковина, вітамін К, фолієва кислота і калій. Одна чашка вареного броколі містить 102 міліграми або 113 відсотків денної норми вітаміну С. Дослідження показують, що регулярне вживання броколі може допомогти знизити окислювальний процес в організмі і сприятиме профілактиці ракових захворювань.

Ще більше вітаміну міститься в шпинаті: одна чашка цього сирого овоча містить 195 міліграмів або 216 відсотків добової норми вітаміну С.

Нарешті, найбільша кількість вітаміну С міститься в жовтому солодкому (болгарському) перці. У чашці цього нарізаного овоча середнього розміру знаходиться потрійна добова норма вітаміну С.