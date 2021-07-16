Укрзалізниця змінила збиток на прибуток

АТ "Укрзалізниця" в квітні-червні отримала 227,4 млн грн прибутку проти 1,8 млрд грн збитків, отриманих за аналогічний період 2020 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За підсумками червня 2021 року "Укрзалізниця" отримала 153 млн грн прибутку.

"Зберігаємо позитивну тенденцію і вже третій місяць поспіль закінчуємо з прибутком. Важливо, що з кожним місяцем нарощуємо цей показник. І якщо в квітні він становив 35 млн грн, в травні - майже 39 млн грн, то в червні - 153 млн грн. З стартом сезону перевезення нового вражаю зернових розраховуємо збільшити прибутки. Також розраховуємо і зміну структури тарифів на вантажні перевезення", - повідомив в.о. глави компанії Іван Юрик.

Як повідомлялося, на початку липня Міністерство інфраструктури України оприлюднило проект наказу про зближення класності ж/д вантажів і двоетапне підвищення тарифів на вантажоперевезення групи вантажів 1 і 2 тарифних класів з вересня-2021 на 8%, а з січня 2022 року - на 20,% і 6,5% відповідно.

На думку компанії, "Укрзалізниця" в 2021-му може отримати 1,8 млрд грн через зміну тарифів на вантажні ж/д перевезення і 10 млрд грн в 2022 році.