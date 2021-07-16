Нацрада перевірить український телеканал через трансляцію радянських фільмів
Національна рада призначила перевірку телеканалу "Інтер". Регулятор зафіксував демонстрацію фільмів за участі артистів, котрих внесено до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, повідомляє РБК-Украина.
Усього за період із 28 червня по 11 липня було зафіксовано трансляцію 11 радянських фільмів: "Карнавал", "Пірати ХХ століття", "Огарьова, 6", "Сім наречених єфрейтора Збруєва", "Любов і голуби", "Москва сльозам не вірить", "Собаче серце", "Маленька Віра", "Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика", "Гараж" і "Службовий роман".
"Серед їх учасників (акторів, режисерів тощо) є особи, яких на державному рівні визнано такими, що створюють загрозу національній безпеці", - йдеться в повідомленні регулятора.
Це означає, що трансляція цих фільмів заборонена згідно законодавству.
"За рішенням Національної ради діяльність ПрАТ "Телеканал "Інтер" буде перевірено у період із 30 липня по 13 серпня. Для проведення перевірки мовник повинен надати регуляторові визначені рішенням документи і матеріали", - йдеться в повідомленні.