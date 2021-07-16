Депутат від "Батьківщини" вдарив "слугу народу" в залі парламенту
Народний депутат фракції "Батьківщина" Вадим Івченко вдарив представника "Слуги народу" Миколу Сольского, повідомляє Лівий берег.
Івченко підтвердив факт конфлікту в сесійній залі.
"Скажімо так. Насправді конфлікт почався ще на засіданні нашого комітету [аграрного, який очолює Микола Сольський, а Івченко є членом, - ред]. Я йому прямо говорив, що він взагалі не чує аграріїв, лобіює законопроекти в інтересах земельних рейдерів, в тому числі лобіює свої електровози в УЗ.
Уже в сесійній залі продовжилася перепалка. Я ще раз йому сказав, що він не діє в інтересах українських аграріїв, протягає через комітет свої законопроєкти. На що він мене нецензурною лайкою "послав". Звичайно, як я міг на таке відреагувати? Адекватно. Але це тривало недовго. Ми відразу розійшлися", - заявив депутат.