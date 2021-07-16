В Україну привезли новітній електромобіль Hyundai

До Києва привезли перший Hyundai Ioniq 5. Новітній електромобіль Хюндай буде офіційно продаватися в нашій країні, повідомляє АвтоПортал.

Hyundai Ioniq 5 привезло офіційне представництво корейської марки в Україні. Вже відомі і ціни на електрокар - вони стартують з 1 348 600 гривень.

Базова версія оснащена одним 218-сильним мотором і батареєю на 58 кВт∙год і може проїхати 380 км без підзарядки. Комплектація Hyundai Ioniq 5 включає діодні фари, 19-дюймові диски, електропривод і підігрів передніх сидінь, камеру заднього виду, датчики світла і дощу. Також передбачений набір систем безпеки - адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання в смузі, контроль втоми водія.

Версія Тор (від 1 483 400 гривень) додає паркувальний автопілот, вентиляцію сидінь, акустику Bose, контроль «сліпих» зон.

Також можна доплатити 93 100 гривень за додатковий передній мотор. Це підніме потужність до 302 к. с. і дозволить розганятися до сотні за 5,2 с. А більш ємна батарея на 73 кВт∙год обійдеться в 98 700 гривень - з нею запас ходу зростає до 480 км.