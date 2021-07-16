Рада призначила Монастирського новим главою МВС

Верховна Рада підтримала призначення Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ України, повідомляє Укрінформ.

За відповідне рішення проголосували 271 народний депутат.

Нагадаємо, Арсен Аваков 13 липня подав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ.

Народні депутати від "Слуги народу" увечері того ж дня обговорили питання звільнення Авакова на засіданні фракції за участю Президента Володимира Зеленського, Прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля та керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.