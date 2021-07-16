За 500 днів "Великого будівництва" зробили більше, ніж за 30 років

Зі старту програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" пройшло рівно 500 днів, і за цей час для розвитку інфраструктури в Україні було зроблено більше, ніж за 30 років незалежності, повідомляє УНИАН.

"Кругла дата і круті результати, якими варто пишатися", - зазначив директор Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.

Серед основних досягнень президентського "Великого будівництва": реконструкція 177 приймальних відділень, відкриття 94 сільських амбулаторій та 120 шкіл на 10 тисяч нових навчальних місць.

Крім того, створено 107 спортивних об'єктів, завдяки яким 8 мільйонів людей зможуть безкоштовно займатися спортом з необхідним обладнанням.

Завдяки дорожній частині програми оновлено та збудовано 258 мостів і шляхопроводів, понад 8 000 км доріг державного та місцевого значення.

Програма дозволила створити 200 тисяч нових робочих місць на об'єктах "Великого будівництва".