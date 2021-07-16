За 500 днів "Великого будівництва" зробили більше, ніж за 30 років

За 500 днів "Великого будівництва" зробили більше, ніж за 30 років

Зі старту програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" пройшло рівно 500 днів, і за цей час для розвитку інфраструктури в Україні було зроблено більше, ніж за 30 років незалежності, повідомляє УНИАН.

"Кругла дата і круті результати, якими варто пишатися", - зазначив директор Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.

Серед основних досягнень президентського "Великого будівництва": реконструкція 177 приймальних відділень, відкриття 94 сільських амбулаторій та 120 шкіл на 10 тисяч нових навчальних місць.

Крім того, створено 107 спортивних об'єктів, завдяки яким 8 мільйонів людей зможуть безкоштовно займатися спортом з необхідним обладнанням.

Завдяки дорожній частині програми оновлено та збудовано 258 мостів і шляхопроводів, понад 8 000 км доріг державного та місцевого значення.

Програма дозволила створити 200 тисяч нових робочих місць на об'єктах "Великого будівництва".

"Раніше інфраструктура була чи не найбільш корумпованою галуззю. Політики багато обіцяли, а дороги були з бруду і палиць. Але Зеленський показав, що ми можемо собі дозволити зручну інфраструктуру", - коментує Биков, зазначивши, що план на 2021 рік ще більш амбітний, і його вже наполовину виконали.
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