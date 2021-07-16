Вперше розшифровано думки паралізованої людини

Американські вчені Каліфорнійського університету в Сан-Франциско вперше розробили нейропротез, який здатний зчитувати мозкові хвилі людини і перетворювати їх в пропозиції. Про новий устрій для читання думок пише видання Science Alert, повідомляє Лента.Ру.

Експеримент був проведений за участю майже повністю паралізованого 36-річного чоловіка під кодовим ім'ям BRAVO1, який переніс інсульт в 20 років. В результаті він почав страждати від анартрія, тобто нездатності чітко говорити, хоча його когнітивні функції залишилися незмінними. Раніше дослідники розміщували електроди на пацієнтах, які перенесли операцію на головному мозку, з нормальною мовою, щоб декодувати сигнали, які керують мовним трактом, а також змогли виявити шаблони для передбачення слів.

В результаті інсульту стовбура головного мозку BRAVO1 не міг нормально рухати головою і кінцівками, і спілкувався з допомогою лазерного покажчика, прикріпленого до бейсболці. Протягом декількох місяців дослідники зчитували нейронну активність, поки пацієнт намагався вимовляти такі слова, як «вода», «сім'я» і «добре». Щоб зв'язати патерни нейронної активності з певними словами дослідники скористалися штучним інтелектом.

В результаті система навчилася декодувати до 18 слів за хвилину з середньою точністю 75 відсотків. Вчені ставили випробуваному питання, наприклад, «Як справи?» і «Хочеш води?», а він міг відповідати «Добре» і «Ні, я не хочу пити». За словами вчених, це перша успішна демонстрація прямого декодування повних слів на основі мозкової активності людини, який паралізований і не може говорити.