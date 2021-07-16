Три найпопулярніших вправи, через які у вас може боліти спина

В наші дні біль в спині - зовсім не рідкість. Якщо ви читаєте це, швидше за все, ви знайомі з болем в спині, оскільки експерти стверджують, що 4 з 5 осіб будуть відчувати ту чи іншу форму болю в спині протягом свого життя, повідомляє WomanEL.

Якщо ви регулярно ходите в спортзал, гуляєте, їздите на велосипеді, плаваєте або граєте з дітьми, це допоможе підтримувати здоров'я хребта. Тим не менш, є вправи, через які у вас може з'явитися або загостритися біль в спині.

Уникайте цих вправ, щоб зменшити біль у спині

Планка добре відома своїми перевагами для кори. Але якщо у вас погана форма, ви можете завдати собі серйозної шкоди. Тому при виконанні пози планки стежте, щоб стегна залишалися прямими, і не округляйте спину. Ваша спина повинна бути плоскою, а хребет - в нейтральному положенні. Бо чим далі ваш хребет знаходиться від нейтрального положення, тим більше він схильний до травм.

Якщо ви шанувальник присідань, переконайтеся, що ваші плечі не згинаються вперед і ви не округляєте спину.

Виконуючи випади, тримайте прес напруженим, а коліна на одній лінії із середнім пальцем ноги, щоб зберегти це нейтральне положення хребта.

Необхідно дотримуватися балансу

Вправи важливі, але ви також повинні уважно ставитися до вибору безпечних і корисних вправ. Не забувайте розтягуватися і давати спині достатньо часу для відпочинку і відновлення сил. Все це допоможе знизити ймовірність розвитку болю в попереку.