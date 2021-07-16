Монастирський розповів про свої пріоритети на посаді міністра внутрішніх справ

Новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський з трибуни Ради розповів про свої пріоритети.

Про це повідомляє канал Андрія Павловського.

У своєму виступі Монастирський заявив про те, що умови роботи 17 тисяч співробітників патрульної поліції будуть покращувати.

Також він вважає що потрібно більше камер на дорогах.

"У мене є мрія, щоб кожні 5 років смертність на дорогах зменшувалася вдвічі аж до нуля" , - заявив Монастирський.

Також він висловився про штрафи за перевантажені вантажівки на дорогах.

"Не дамо вантажівкам вбивати дороги, будемо штрафувати за перевантаження", - додав Монастирський.

Новий глава МВС також додав, що більшу частину роботи планує посвітити зміцненню захисту України разом з Міноборони та сприятиме поверненню Криму і Донбасу.