Названі кращі б/у автомобілі в якості інвестиції

Відомий автомобільний дизайнер Френк Стівенсон (працював в Ferrari, McLaren, BMW та ін.) Назвав автомобілі, на яких, на його думку, можна добре заробити в майбутньому при перепродажі, повідомляє АвтоПортал.

Своїм баченням він поділився на власному YouTube-каналі Frank Stephenson.

Ні для кого не секрет, що автомобілі насправді ... не кращої варіант для інвестицією. Машини втрачають в ціні відразу ж, як тільки виїжджають з салону, а чим більше їм років і чим вище пробіг, вартість знижується ще більше. Однак в основному це стосується «повсякденних» автомобілів. Разом з тим існує так звана вічна класика - це ті моделі, які, навпаки, з часом стають об'єктом полювання для колекціонерів і перетворюються чи не в предмет мистецтва. Таке характерно, звичайно ж, більше для спорткарів і купе класу GT. Ну і деяких автомобілів, які опинилися незвичайним і недовго протрималися на конвеєрі.

І ось якраз список таких авто склав Френк Стівенсон. Зараз ці машини можна купити за невеликі, якщо навіть не за «смішні» гроші, але через роки вони можуть коштувати цілий стан.

Автомобіль як інвестиція (або машини, що не знеціняться)

Отже, перший автомобіль в рейтингу - BMW Z4 Coupe покоління E86. Це прекрасний спадкоємець культової BMW Z3. Спочатку оснащувався 3,0-літровим рядним шестициліндровим двигуном, але пізніше отримав тюнінг від підрозділу M, і отримав більш потужний 3,2-літровий агрегат.

Наступна модель - Honda S2000. Японський родстер міг похвалитися відмінним дизайном, ідеальним розподілом ваги по осях 50:50 і високоспритний 2,0-літровим двигуном VTEC. Останній пропонував питому потужність 124 к.с. на літр, що було найвищим показником серед всіх серійних безнаддувних моторів того часу. Також S2000 вважався одним з перших автомобілів з цифровим тахометром.

Третя машина - Alfa Romeo Brera. Автомобіль виглядав вражаюче, хоча йому не вистачало продуктивності.

Французький автопром також привернув увагу Стівенсона в особі Citroen C6. На думку дизайнера, седан може похвалитися увігнутим заднім склом і характерними задніми ліхтарями - особливо з ракурсу в ¾. Френк називає C6 «бюджетним президентським», високо оцінює його просторий і зручний салон. Citroen C6 дійсно був офіційним автомобілем колишніх президентів Франції, всього було випущено близько 23 000 екземплярів моделі.

Ще одна Honda, яку можна вважати іконою майбутнього - це CR-Z. Дана модель являє собою сучасний варіант класичного CR-X. За словами Стівенсона, це чудовий автомобіль свого часу, який запам'ятався, до того ж, як один з перших гібридів в світі.

Шосте місце - Opel Astra OPX VXR. Гарний німецький автомобіль з відмінними характеристиками, які забезпечує 2,0-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом потужністю 276 к.с. У пакеті OPX VXR його витончені лінії кузова особливо підкреслені.

Далі йде Porsche 911 997. Найдорожча машина зі списку. Це останній істинний Порше атмосферних оппозітним мотором, гідропідсилювачем і всім кращим від 911. У 997-му Порше повернулася до круговим фарам, відмовившись від оптики в вигляді «смаженого яйця», як було у попереднього 996-го. Це, за словами Стефенсона, порадує фанатів Porsche.

Нарешті, Френк згадує ще кілька моделей, які варті уваги: Focus RS першого покоління, Lotus Elise, Volkswagen Golf R32 четвертого покоління, BMW 7-Series в кузові E38 і Honda Civic Type R в кузові EP3 (на основі Civic сьомого покоління хетчбек).