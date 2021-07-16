У Криму спалахнула пожежа на сміттєвому полігоні

У Євпаторії в тимчасово окупованому РФ Криму загорівся сміттєвий полігон. Через загоряння місто опинилося під димовою завісою, повідомляє Обозреватель.

Площа пожежі на полігоні підприємства "Екоград" досягла 1,8 тис. кв. м. Попередня причина загоряння – підпал. Для ліквідації загрози подальшого поширення вогню місцева "влада" організувала оперативний штаб.

Відзначається, що жителі Євпаторії скаржилися на дим і гар, що оповили місто. Кримчани зачиняли вікна, щоб не дихати горілим димом. Водночас цього тижня температура повітря в місті доходила до +28 градусів, а найближчими днями очікується спека до +33.

Станом на ранок п'ятниці, 16 липня, місцеві рятувальники повідомили, що відкритого вогню на полігоні немає, проте триває тління. На місці НП працювали 17 осіб і 11 одиниць техніки.