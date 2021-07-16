Розкрито таємницю печер Анкор Черч

Печерне приміщення в центральній Англії, яке вважали відомим лише з XVIII століття, було створено набагато раніше - на початку Середніх віків, повідомляє УНИАН.

Про це свідчить нове дослідження. Вчені припускають, що кімнати в печерах Анкор Черч в графстві Дербішир люди висікли ще в дев'ятому столітті, щоб там жив відправлений на заслання англо-саксонський король.

Ці печери можуть бути одним з найстаріших жител, знайдених на території Великобританії, зазначили фахівці з Інституту культурної спадщини при Королівському університеті сільського господарства (RAU) і компанії Wessex Archaeology.

Печери Анкор Черч є у списку охоронюваних історичних об'єктів Великобританії, але до цього часу вважалося, що це природні утворення, які виявили і стали використовувати як приміщення лише в XVIII столітті.

Тоді ці печери полюбилися місцевим аристократам, які розширили їх і влаштовували всередині обіди і свята.

Але глава нинішнього дослідження, археолог Едмунд Саймонс, вирішив зібрати команду, щоб уважніше вивчити цей об'єкт в рамках проекту, присвяченого печерам Великобританії. Результати перевершили його очікування.

"Це не природна печера. Я не можу собі уявити процес, який би створив стіни, двері, вікна, не кажучи вже про колони" , - говорить Саймонс.

Саймонс і його колеги провели детальні вимірювання та дослідження за допомогою дрона, щоб відтворити початковий план приміщення, що складалося з трьох кімнат і каплиці.

Дослідники дійшли висновку, що вузькі дверні прорізи і вікна в приміщенні нагадують саксонську архітектуру.

Подібні приміщення могли служити притулком середньовічним відлюдникам, однак, географічне розташування печери Анкор Черч і місцевий фольклор підштовхнули археологів до більш сміливого припущення.

У декількох кілометрах від печер є Англіканська церква Святої Марії і Святого Хардульфа, заснована в сьомому столітті. Про Святого Хардульфа історики знайшли згадку на фрагменті книги XVI століття: "Святий Хардульф живе в келії всередині скелі, недалеко від річки Трент".

Місцевий фольклор пов'язує Святого Хардульфа з Ердвульфом, королем Північного англо-саксонського Королівства Нортумбрія, натякаючи, що це одна і та ж людина.

Археолог Едмунд Саймонс переконаний, що це припущення правдиве, і король Ердвульф, повалений з престолу свого царства в 806 році, перетворився на відлюдника і оселився в печері Анкор Черч.

Слово "відлюдник" може асоціюватися у людей з образом бородатого відлюдного старого, але, за словами Саймонса, у Ердвульфа, швидше за все, були учні, послідовники, які шанували його як святого. Печери були облаштовані для його життя і спілкування з народом, передає Бі-бі-сі﻿.

"Архітектурна схожість з саксонськими будівлями, а також задокументована Асоціація Хардульфа і Ердвульфа дозволяють з упевненістю припустити, що ці печери були побудовані або розширені, щоб стати домом для засланця короля" , - підсумував Саймонс.