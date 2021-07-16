Варення з чорної смородини: 5 рецептів солодкої консервації

Надзвичайно смачні рецепти варення зі смородини, щоб ви могли насолоджуватися цією літньою ягодою навіть довгими зимовими вечорами, читайте нижче, повідомляє УНИАН.

Варення зі смородини п'ятихвилинка

Рецепт варення зі смородини / pinterest.ru
  • цукор - 1-1.5 кг;
  • вода - 200-250 мл;
  • смородина - 1 кг (можна брати червону, чорну або білу).

Засипаємо цукор в каструлю і заливаємо водою. Ставимо на середній вогонь і варимо, помішуючи, поки цукор не розчиниться, а сироп не закипить. Викладаємо в каструлю ягоди, знову помішуємо, доводимо до кипіння і варимо 5 хвилин. Маса виходить рідкою, але після охолодження загусає.

Як зробити варення зі смородини з малиною

Оригінальний рецепт з малиною / pinterest.ru
  • смородина червона або чорна - 500 гр;
  • цукор - 500-800 гр;
  • малина - 500 гр.

Беремо каструлю, викладаємо в неї смородину, розминаємо товкачем. Засипаємо цукор, перемішуємо і залишаємо на 1-2 години, щоб ягоди пустили сік. Потім ставимо каструлю на слабкий вогонь і, помішуючи, доводимо до кипіння. Потім збільшуємо вогонь і варимо 10-15 хвилин. Додаємо малину, перемішуємо і варимо ще 10 хвилин.

Якщо хочете, щоб варення стало густішим, можна проварити його ще 5-10 хвилин.

Варення зі смородини - рецепт з агрусом

Агрус і смородина / pinterest.ru

агрус - 300 гр;

  • чорна або червона смородина - 700 гр;
  • вода - 200 мл;
  • цукор - 1 кг.

Ягоди миємо, перебираємо, у агрусу видаляємо плодоніжки. Після цього засипаємо агрус і смородину в каструлю і заливаємо водою. Варимо на середньому вогні 20-30 хвилин, помішуючи. Засипаємо цукор і продовжуємо варити, поки він не розчиниться. Доводимо варення до кипіння і проварюємо ще 10 хвилин.

Для того, щоб варення вийшло більш густим, збільшуємо час приготування до 30 хвилин.

Рецепт смородинового варення з вишнею

Фруктово-ягідне варення / pinterest.ru
  • вишня - 500 гр;
  • цукор - 1 кг;
  • чорна, червона або біла смородина - 500 гр.

Видаляємо з вишень кісточки і засипаємо ягоди 250 гр цукру. Смородину з'єднуємо з 250 гр цукру і подрібнюємо ягоди блендером. Викладаємо смородинове пюре в каструлю, доводимо до кипіння на слабкому вогні. Додаємо вишню і варимо ще 10-15 хвилин.

Смородина з апельсином - рецепт варення з кислинкою

  • апельсин - 2 шт;
  • смородина чорна або червона - 1 кг;
  • цукор - 1 кг.

Апельсини очищаємо від шкірки і білої її частини. Розрізаємо на невеликі шматочки. Засипаємо апельсин і смородину в блендер, подрібнюємо. В якості альтернативи можна використовувати м'ясорубку.

Перекладаємо пюре в каструлю і засипаємо цукром. Перемішуємо і залишаємо на півгодини. Потім ставимо каструлю на слабкий вогонь і доводимо до кипіння. Потім, помішуючи, варимо 5-10 хвилин.

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