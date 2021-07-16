Варення з чорної смородини: 5 рецептів солодкої консервації

Надзвичайно смачні рецепти варення зі смородини, щоб ви могли насолоджуватися цією літньою ягодою навіть довгими зимовими вечорами, читайте нижче, повідомляє УНИАН.

Варення зі смородини п'ятихвилинка

цукор - 1-1.5 кг;

вода - 200-250 мл;

смородина - 1 кг (можна брати червону, чорну або білу).

Засипаємо цукор в каструлю і заливаємо водою. Ставимо на середній вогонь і варимо, помішуючи, поки цукор не розчиниться, а сироп не закипить. Викладаємо в каструлю ягоди, знову помішуємо, доводимо до кипіння і варимо 5 хвилин. Маса виходить рідкою, але після охолодження загусає.

Як зробити варення зі смородини з малиною

смородина червона або чорна - 500 гр;

цукор - 500-800 гр;

малина - 500 гр.

Беремо каструлю, викладаємо в неї смородину, розминаємо товкачем. Засипаємо цукор, перемішуємо і залишаємо на 1-2 години, щоб ягоди пустили сік. Потім ставимо каструлю на слабкий вогонь і, помішуючи, доводимо до кипіння. Потім збільшуємо вогонь і варимо 10-15 хвилин. Додаємо малину, перемішуємо і варимо ще 10 хвилин.

Якщо хочете, щоб варення стало густішим, можна проварити його ще 5-10 хвилин.

Варення зі смородини - рецепт з агрусом

агрус - 300 гр;

чорна або червона смородина - 700 гр;

вода - 200 мл;

цукор - 1 кг.

Ягоди миємо, перебираємо, у агрусу видаляємо плодоніжки. Після цього засипаємо агрус і смородину в каструлю і заливаємо водою. Варимо на середньому вогні 20-30 хвилин, помішуючи. Засипаємо цукор і продовжуємо варити, поки він не розчиниться. Доводимо варення до кипіння і проварюємо ще 10 хвилин.

Для того, щоб варення вийшло більш густим, збільшуємо час приготування до 30 хвилин.

Рецепт смородинового варення з вишнею

вишня - 500 гр;

цукор - 1 кг;

чорна, червона або біла смородина - 500 гр.

Видаляємо з вишень кісточки і засипаємо ягоди 250 гр цукру. Смородину з'єднуємо з 250 гр цукру і подрібнюємо ягоди блендером. Викладаємо смородинове пюре в каструлю, доводимо до кипіння на слабкому вогні. Додаємо вишню і варимо ще 10-15 хвилин.

Смородина з апельсином - рецепт варення з кислинкою

апельсин - 2 шт;

смородина чорна або червона - 1 кг;

цукор - 1 кг.

Апельсини очищаємо від шкірки і білої її частини. Розрізаємо на невеликі шматочки. Засипаємо апельсин і смородину в блендер, подрібнюємо. В якості альтернативи можна використовувати м'ясорубку.

Перекладаємо пюре в каструлю і засипаємо цукром. Перемішуємо і залишаємо на півгодини. Потім ставимо каструлю на слабкий вогонь і доводимо до кипіння. Потім, помішуючи, варимо 5-10 хвилин.