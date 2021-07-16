Голова "ДНР" хоче вступити в "Єдину Росію"

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін має намір подати заяву на вступ у партію "Єдина Росія"﻿. Про це він заявив на пресконференції за підсумками форуму "Росія-Донбас: єдність пріоритетів" на окупованому Донбасі, повідомляє Деловая столица.

"Завжди потрібно діяти, виходячи з тих внутрішніх пріоритетів, які є у людини, того, що вона вважає правильним. Завжди потрібно залучати людей своїм прикладом. Тому це вважаю абсолютно правильним кроком із мого боку. Звичайно ж, буду (подавати заяву на вступ у партію "Єдина Росія" )", — сказав терорист.

При цьому заступник секретаря генради партії Сергій Пермінов сказав, що "Єдина Росія" готова прийняти до своїх лав Пушиліна.

За його словами, як тільки від Пушиліна буде отримано заяву, її розглянуть.