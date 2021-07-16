Верховна Рада пішла на канікули майже на два місяці

Верховна рада йде на канікули до осені. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков сьогодні закрив останнє пленарне засідання цієї сесії парламенту, повідомляє Страна.ua.

"Шановні колеги, останнє пленарне засідання Верховної ради України оголошую закритим. Зараз звучить гімн ", - сказав Разумков.

Після цього в сесійній залі прозвучав державний гімн.

Однак, ще передбачено позачергове засідання на наступному тижні. На ньому депутати від "Слуги народу" винесуть ухвали про порушення регламенту при прийнятті законопроектів.

Верховна Рада також проведе два позачергових засідання в серпні. 23 серпня відбудеться позачергова сесія, яка буде присвячена "Кримській платформі" і пройде в цей же день. На наступний день, 24 серпня, парламент проведе урочисте засідання, присвячене 30-річчю незалежності України.

Нова сесія почнеться 7 вересня, а закінчиться 21 січня 2022 року. Під час неї Рада проведе 10 тижнів пленарних засідань.