Верховна Рада збільшила чисельність ЗСУ

Верховна Рада прийняла закон №5558 "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про чисельність Збройних Сил України" щодо збільшення чисельності Збройних Сил України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про основи національної опору", повідомляє Дзеркало тижня.

Документ у другому читанні підтримали 312 народних депутатів.

Закон збільшує на 11 тисяч військовослужбовців чисельність Збройних Сил України. Згідно з документом, чисельність ВСУ не буде перевищувати 261 тисячу осіб, з яких 215 тисяч - військовослужбовці.

Чисельність ЗСУ збільшили для забезпечення функціонування окремого роду сил Збройних Сил України - Сил територіальної оборони, а також подальшого розвитку системи опору.