Офіс генпрокурора повідомив Тупицькому про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому в несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи, що призвело до підробки інформації, скоєному повторно, за попередньою змовою групою осіб, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Встановлено, що колишній глава Конституційного суду України за попередньою змовою з головним бухгалтером цього суду здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби України при підписанні електронних бухгалтерських документів, в результаті чого була спотворена інформація про справжніх їх підписантів" , - повідомляє Офіс генпрокурора України.

Так, за даними слідства, ексглава КС після відсторонення від посади через повідомлення про підозру в грудні 2020 року, передав захищений електронний носій з власним ключем кваліфікованого електронного підпису і пароль до нього головному бухгалтеру та надав незаконну вказівку про подальше використання цього ключа від його імені та замість нього для підписання платіжних та інших документів в автоматизованій системі.

"Такі несанкціоновані втручання відбувалися навіть під час перебування підозрюваного за кордоном. Зокрема, було підписано понад 200 електронних платіжних доручень, електронних документів з бюджетних зобов'язань, по розподілу показників зведених кошторисів, розподілів відкритих асигнувань і кошторисних призначень тощо" , - сказано в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває і здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.