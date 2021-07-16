У Черкасах закрили криптовалютну піраміду зі збитком у 250 млн грн

Співробітники кіберполіції Київської області викрили зловмисників, які створили фіктивну криптобіржу і пропонували інвесторам отримувати 7% прибутку на день.

﻿Про це повідомила пресслужба Кіберполіції.

Зловмисники створили додаток електронної біржі, що мав схожість до всесвітньовідомих криптовалютних бірж. Інвесторам обіцяли прибуток у розмірі 7% на день. Мінімальна сума вкладень становила 150 тисяч гривень. Фігуранти також мали так званих амбасадорів, які залучали нових інвесторів у проєкт.

Втім, коли вкладники намагалися повернути свої гроші, організатори повідомляли їх, що така можливість відсутня і в подальшому – блокували. Встановлено, що у такий спосіб зловмисники привласнили понад чверть мільярда гривень.

На території міста Черкаси та Хмельницької області працівники поліції провели сім санкціонованих обшуків у оселях фігурантів та в їхніх автівках. Вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, «чорнові» записи, гроші, а також зброю.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Тривають слідчі дії.