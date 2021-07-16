Зняті з виробництва автомобілі продають новими

Зняті з виробництва автомобілі не відразу йдуть у небуття: деякі екземпляри ще роками перебувають у дилерів в очікуванні свого покупця, повідомляє АвтоПортал.

Видання Carscoops опублікувало добірку цікавих машин, які були продані новими в США в першій половині 2021 року, незважаючи на те, що давно покинули конвеєр.

Можна було б подумати, що в автосалонах якщо і «затримуються», то виключно спортивні, мало затребувані машини «вихідного дня». В принципі, так воно і є, але лише частково. Дослідження колег показує, що через роки в продажу можна знайти навіть популярні машини на зразок Volkswagen Touareg II і навіть Passat CC!

Зняті з виробництва автомобілі, які можна було купити в Америці першій половині цього року: