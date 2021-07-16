Зняті з виробництва автомобілі продають новими
Зняті з виробництва автомобілі не відразу йдуть у небуття: деякі екземпляри ще роками перебувають у дилерів в очікуванні свого покупця, повідомляє АвтоПортал.
Видання Carscoops опублікувало добірку цікавих машин, які були продані новими в США в першій половині 2021 року, незважаючи на те, що давно покинули конвеєр.
Можна було б подумати, що в автосалонах якщо і «затримуються», то виключно спортивні, мало затребувані машини «вихідного дня». В принципі, так воно і є, але лише частково. Дослідження колег показує, що через роки в продажу можна знайти навіть популярні машини на зразок Volkswagen Touareg II і навіть Passat CC!
Зняті з виробництва автомобілі, які можна було купити в Америці першій половині цього року:
- Alfa Romeo 4C: роки виробництва - 2013-2020, продано в 2021-м - 67 штук;
- BMW i8: роки виробництва - 2014-2020, продано в 2021-м - 10 штук;
- FIAT 500: роки виробництва - 2010-2019, продано в 2021-м - 12 штук;
- FIAT 124 Spyder: роки виробництва - 2017-2020, продано в 2021-м - 873 штуки;
- Dodge Viper: роки виробництва - 1989-2017, продано в 2021-м - 2 штуки;
- Chrysler 200: роки виробництва - 2011-2016, продано в 2021-м - 3 штуки;
- Chrysler Town and Country: роки виробництва - 2008-2016, продано в 2021-м - 1 штука;
- Jeep Patriot: роки виробництва - 2007-2016, продано в 2021-м - 4 штуки;
- Buick Cascada: роки виробництва - 2016-2019, продано в 2021-м - 7 штук;
- Mercedes-Benz SLK / SLC: роки виробництва - 2011-2020, продано в 2021-м - 198 штук
- Nissan 370Z: роки виробництва - 2008-2020, продано в 2021-м - 33 штуки
- Toyota FJ Cruiser: роки виробництва - 2006-2014, продано в 2021-м - 1 штука;
- VW Beetle: роки виробництва - 2011-2019, продано в 2021-м - 9 штук;
- VW Touareg попереднього покоління: роки виробництва - 2010-2017, продано в 2021-м - 4 штуки;
- VW Passat CC: роки виробництва - 2008-2017, продано в 2021-м - 3 штуки;
- Jaguar XJ: роки виробництва - 2010-2019, продано в 2021-м - 5 штук.