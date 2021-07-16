В Угорщині дозволять отримувати третю дозу вакцини від COVID-19

Уряд Угорщини починаючи з серпня надасть громадянам можливість отримати третю дозу вакцини від коронавірусу COVID-19, повідомляє "Интерфакс".

"Немає причин побоюватися третьої дози вакцини. Якщо люди цього не бояться, і вони відчувають себе безпечніше, коли отримують третій укол, чому ми повинні відмовляти їм в цій можливості?" - сказав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в п'ятницю.

Можливість отримати додаткову - третю - дозу вакцини, з'явиться у всіх жителів Угорщини - незалежно від віку, стану здоров'я та марки вакцини, яку вони отримали раніше. Уряд рекомендує, але не зобов'язує робити третє щеплення як мінімум через чотири місяці після другого. Питання про те, яку вакцину краще застосувати в тому чи іншому випадку залишиться на розсуд лікарів.

У травні Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн також дали можливість зробити третій укол вакцини людям, які раніше прищеплювалися китайської вакциною Sinopharm, в зв'язку з побоюваннями про недостатню кількість антитіл у вакцинованих. В Угорщині також використовується вакцина Sinopharm. У країні дозволено і застосування російської вакцини "Супутник V". Також в Угорщині застосовуються і вакцини, схвалені на рівні ЄС.

За весь період пандемії в Угорщині було зареєстровано понад 808 тис. випадків зараження COVID-19 і близько 30 тис. смертей. Обидві дози вакцини отримало більше 50% населення.