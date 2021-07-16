У ФРН кількість загиблих в час повені перевищила 100 осіб

Число загиблих в результаті повені на заході Німеччини зросла до 100 і, ймовірно, продовжить рости, повідомляє Лента.Ру.

Основна частина загиблих - це жителі федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія і федеральної землі Рейнланд-Пфальц.

Рятувальні служби поки не можуть дістатися до деяких населених пунктів, які були сильно пошкоджені повінню. У тому числі через це зниклими вважаються понад 1,3 тисячі людей. ЗМІ називають це "потопом століття": такої сильної і настільки смертельної повені дійсно не траплялося в Німеччині багато десятиліть.

Влада задіяла додаткові сили військових для боротьби з наслідками катастрофи: відомо, що за останню добу в роботу включилися більше 850 військовослужбовців. Причиною повені стали рекордно сильні дощі, через які річки вийшли з берегів. Стихійне лихо також торкнулося сусідніх Бельгію і Нідерланди.