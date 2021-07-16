Топ-20 найпопулярніших кросоверів червня

Мода на кросовери і позашляховики не вщухає. За підсумками минулого місяця із загального числа зареєстрованих в Україні новий автомобілів дві третини припадало на SUV, повідомляє Auto.Ria.

Найбільшою популярністю вітчизняних автолюбителів за підсумками червня користувалися нові кросовери та SUV компаній Toyota (817 прим.), Kia (618), Renault (413), Skoda (401) і Nissan (382). Фаворитом традиційно виступає Toyota RAV4, яку вважали за краще 549 покупців. Трохи не дотягнув до лідера ще один популярний кросовер – Kia Sportage з результатом 532 авто. На третьому місці – французький Renault Duster, за який проголосували своїми гаманцями 316 українців. У ТОП5 також увійшли Nissan Qashqai (239) і Mitsubishi Outlander (214).

Топ10 бестселерів в сегменті нових кросоверів і SUV в Україні за підсумками продажів в червні. Джерело: auto.ria.com

Зовсім трохи недотягла до п'ятої позиції японська Mazda CX-5 з результатом 213 машин. На сьомому місці рейтингу червневих продажів кросоверів та SUV улюблений багатьма Toyota Land Cruiser Prado (190). На восьмому місці розташувався футуристичний Hyundai Tucson (182). А дев'яту та десяту сходинку займає продукція компанії Skoda. Флагманському Kodiaq вважали за кращій 180 українських покупців, а за компактний Karoq віддали свої заощадження 169 автолюбителів.

Друга "десятка" сегмента нових кросоверів і SUV в Україні за підсумками червневих продажів. Джерело: auto.ria.com

Вибір вітчизняних шанувальників кросоверів та SUV обумовлений перш за все ціною та фінансовими інструментами, які дозволяють зробити покупку найбільш вигідною. Тож не дивно, що в "двадцятку" бестселерів потрапив лише один преміальний бренд – Merсedes-Benz з моделлю GLE (98 екз.), який розділив останню сходинку рейтингу з ще одним "німцем" – VW Tiguan.