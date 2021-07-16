Катастрофа Ан-26 у РФ: пілоти "загубилися" та проігнорували диспетчера

Причиною катастрофи літака Ан-26 на Камчатці стало порушення екіпажем "встановленої схеми заходу на посадку", повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в інформації Росавіації.

Зазначається, що аеродром Палани, де повинен був приземлитися Ан-26, знаходиться в гірській місцевості. Щоб виконати посадку, екіпажу літака потрібно було пролетіти повз аеродрому, розвернутися над морем і повернутися до нього. Посадка виконувалася у складних погодних умовах з низькою хмарністю.

Після проходу над аеродромом Ан-26 став відхилятися від курсу. Перед розворотом над морем диспетчер Палани повідомила льотчикам про помилку: вони виконували маневри на п'ять кілометрів на північ від траси. Диспетчер заборонила їм знижуватися, але вони проігнорували її застереження. Незабаром після цього літак врізався в скелястий берег.

Один із учасників розслідування повідомив російським ЗМІ, що пілоти явно "загубилися" в просторі і при цьому ігнорували як показання приладів, так і застереження диспетчера.

"Знайти будь-яке розумне виправдання таким діям екіпажу я не можу" , - сказав співрозмовник.

При цьому магнітофон, який було встановлено у кабіні пілотів Ан-26 і записував їхні переговори, так і не вдалося знайти.

Як повідомлялося, 6 липня під час виконання пасажирського рейсу за маршрутом Петропавловськ-Камчатський - Палана неподалік від аеропорту призначення розбився літак Ан-26, що належить АТ "Камчатське авіапідприємство". На борту перебували 28 осіб, всі вони загинули.