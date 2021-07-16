Генпрокурор зробила заяву щодо трагедії МН17

Розслідування обставин катастрофи малайзійського Боїнга рейсу МН17 у небі над Донбасом триває﻿. Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова з нагоди сьомої річниці аварії літака із посиланням на сайт ОГП, повідомляє Деловая столица.

"Спільно з партнерами по міжнародній спільній слідчої групи ми продовжуємо розслідування, яке спрямоване на встановлення інших осіб, причетних до цього злочину, в тому числі тих, хто здійснював запуск ракети і віддавав відповідні накази" , — повідомила вона.

Венедіктова нагадала, що 7 червня розпочалася ключова фаза — розгляд справи по суті. На цій стадії суд у Нідерландах повинен розглянути основну версію, висунуту звинуваченням, і відповісти на три питання: чи був збитий літак із ЗРК "Бук"; чи була запущена ракета з поля біля селища Первомайське; яка роль обвинувачених у знищенні літака.

Генпрокурор також навела статистику інших злочинів, скоєних під час збройного конфлікту на Донбасі. Так, протягом 2014-2020 років на території України було зареєстровано майже 30 000 таких кримінальних правопорушень.

Майже половина з них — за фактами терактів, кожне п'яте — про участь в непередбачених законом збройних формуваннях, кожне восьме — участь у терористичних організаціях, кожна п'ятнадцята — про зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України.

"При цьому в умовах збройного конфлікту також відбуваються умисні вбивства, незаконні позбавлення волі і викрадення людей, тортури" , — зазначила вона.

У грудні 2020 року прокурор Міжнародного кримінального суду завершив попереднє розслідування і дійшов висновку, що існують підстави вважати, що на території України мають місце факти вчинення військових злочинів і злочинів проти людяності.