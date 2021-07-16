Темпи експорту зерна перевищили минулорічні показники

Обсяг експорту зернових культур з України з початку 2021/22 МР станом на 16 липня 2021 р. склав 926 тис. т, що на 29% вище за показник минулого року (720 млн т), повідомляє AgroPortal.

Так, пшениці з початку сезону експортовано 248 тис. т, що на 56% більше, ніж минулого сезону.

Поставки ячменю на зовнішні ринки склали 180 тис. т (-3%).

Жита на звітну дату відправлено 3,5 тис. т, що значно перевищує минулорічний показник (0,2 тис. Т).

Кукурудзи на зовнішні ринки за звітний період пішло 488 тис. т, що на 32% більше торішніх показників.

Разом з тим, експорт українського борошна з початку сезону склав 5,9 тис. т, що на 46% поступається показнику на аналогічну дату минулого сезону.