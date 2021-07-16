У США поліцейським заборонили брехати дітям

В американському штаті Іллінойс поліцейським заборонили брехати та спотворювати інформацію в ході допиту дітей. Відповідний закон підписав губернатор штату Джей Прітцкер, повідомляє Лента.Ру.

Закон вступить в чинності 1 січня 2022 року. Він забороняє співробітникам правоохоронних органів, зокрема, обіцяти помилкове ослаблення міри покарання після зізнання підозрюваного й заявляти про наявність доказів проти неповнолітнього підозрюваного в разі їх фактичної відсутності.

Відзначається, що Іллінойс - перший штат США, в якому буде діяти така заборона. Використання тактики обману під час допитів зазвичай дозволено в країні й широко використовується поліцейськими. Однак, як зазначає видання, в застосуванні до неповнолітніх подібні методи часто призводять до помилкових визнанням і судових помилок.

За словами губернатора, закон забезпечить дотримання прав найбільш вразливих верств суспільства. Прокурор штату Кім Фокс підтримала законодавчу заборону.