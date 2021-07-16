Арештоване майно продаватимуть по-новому

В Україні змінили правила проведення електронних аукціонів для продажу арештованого майна. Так, серед іншого, обмежили можливість продавати за фіксованою ціною, повідомляє Обозреватель.

Це випливає із законопроєкту 3360-1, який 295 голосами ухвалили у другому читанні депутати Верховної Ради, більшість з яких "Слуги народу". Автор документа – народний депутат Ігор Фірс.

"Запуск роботи електронних аукціонів з реалізації арештованого майна мав стати ефективним способом виконання рішень суду, погашення проблемної заборгованості боржника, приведення таких торгів до світового рівня та відкритості. Однак запропоновані процедури не завжди дозволяють зробити реалізацію такого майна дійсно прозорою, а ціну торгів - наближеною до ринкової" , – йдеться в пояснювальній записці, опублікованій на офіційному сайті Ради.

Що змінили: