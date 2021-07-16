Зеленський зустрінеться з головою Євроради Мішелем

У понеділок, 19 липня, глава Євроради Шарль Мішель зустрінеться в грузинському Батумі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Страна.ua.

Мішель 16 липня вирушить до Вірменії. В Єревані він зустрінеться з виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Ніколом Пашіняном. 17 липня глава Євроради в Баку зустрінеться з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

У понеділок, 19 липня, Шарль Мішель запланував ряд зустрічей в Баку. Там він проведе переговори з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі і прем'єр-міністром Іраклієм Гарібашвілі. Також в планах - окремі зустрічі з президентами Молдови Майєю Санду і України Володимиром Зеленським.

Крім того, в кінці дня запланована спільна зустріч Мішеля з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі, президентом Молдови Майєю Санду і президентом України Володимиром Зеленським.