У Росії зник пасажирський літак Ан-28
Пасажирський Ан-28 зник під Томськом, зафіксований сигнал аварійного маяка.
"Літак Ан-28 перестав виходити на зв'язок, пізніше зафіксовано спрацьовування аварійного маяка. Ведуться пошуки", - сказало джерело.
На борту літака знаходяться 13 осіб, включаючи чотирьох дітей. За попередніми даними, літак належить авіакомпанії "Сибірська легка авіація". Він здійснював внутрішньо регіональної рейс за маршрутом Кедровий-Томськ.
Джерело припустило, що зниклий Ан-28 міг зробити жорстку посадку в Бакчарское районі Томської області.
"За попередніми даними, встановлено квадрат пошуку в Бакчарському районі, звідти надходять сигнали маяка", - пояснив він.
На пошуки зниклого літака спрямована авіація, в тому числі гелікоптери Мі-8.