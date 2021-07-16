У Росії зник пасажирський літак Ан-28

Пасажирський Ан-28 зник під Томськом, зафіксований сигнал аварійного маяка.

"Літак Ан-28 перестав виходити на зв'язок, пізніше зафіксовано спрацьовування аварійного маяка. Ведуться пошуки" , - сказало джерело.

На борту літака знаходяться 13 осіб, включаючи чотирьох дітей. За попередніми даними, літак належить авіакомпанії "Сибірська легка авіація". Він здійснював внутрішньо регіональної рейс за маршрутом Кедровий-Томськ.

Джерело припустило, що зниклий Ан-28 міг зробити жорстку посадку в Бакчарское районі Томської області.

"За попередніми даними, встановлено квадрат пошуку в Бакчарському районі, звідти надходять сигнали маяка" , - пояснив він.

На пошуки зниклого літака спрямована авіація, в тому числі гелікоптери Мі-8.