Зеленський назвав головне завдання нового глави МВС

Президент Володимир Зеленський заявив, що довіру і повагу до МВС це головне завдання для нового міністра внутрішніх справ. Про це президент заявив під час представлення Дениса Монастирського колективу МВС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Найважливіше, щоб ця довіра і повага були не як в кіно, до американських копів. Коли діти наші дивляться кіно і довіряють, і дуже сильно підтримують кожного з них. Попри те, що це казка. Ви служите державі в реальному житті. дуже хотів би, щоб як американським копам, щоб всі наші діти довіряли української поліції", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, дуже важливо, щоб всі пишалися Національною поліцією і правоохоронними органами.